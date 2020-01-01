Крестный отец: Эпилог. Смерть Майкла Корлеоне
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Крестный отец: Эпилог. Смерть Майкла Корлеоне

Крестный отец: Эпилог. Смерть Майкла Корлеоне (фильм, 2020) смотреть онлайн

8.72020, GODFATHER CODA, THE: THE DEATH OF MICHAEL CORLEONE
Боевики, Криминал152 мин18+

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Сюжет

В 2020 году финальная часть культовой криминальной трилогии Фрэнсиса Форда Копполы отметила 30-летие и получила вторую жизнь, благодаря новой режиссерской версии. В ней мастер воплотил свое истинное видение картины, переработав начало и концовку. Фильм подарит зрителям совершенно особый кинематографический опыт, а предваряющий его комментарий Копполы поможет не упустить ни одной важной детали.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Боевики, Криминал, Драмы, Триллеры

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