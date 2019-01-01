Крест: Восстание злодеев (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, CROSS: RISE OF THE VILLAINS (Cross 3)
Боевики95 мин18+
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Сюжет
Владелец магического древнего креста Каллан и его команда экспертов по оружию сталкивается с новыми и невероятно могущественными противниками — суперзлодеями Муэрте и Драго. Чтобы защитить Лос-Анджелес, Каллану приходится призвать на помощь своего давнего врага Гуннара.
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Информация
Рейтинг
2.0 IMDb
- ПДРежиссёр
Патрик
Дархэм
- ПДРежиссёр
Пол
Дж. Волк
- БОАктёр
Брайан
Остин Грин
- ЛХАктриса
Лори
Хёринг
- ПДАктёр
Патрик
Дархэм
- ДДАктёр
Джухан
Джонс
- АХАктёр
Аса
Холли
- ДЛАктриса
Дженни
Ливайн
- ЛФАктёр
Лу
Ферриньо
- ДЛАктёр
Джереми
Лондон
- ПДСценарист
Патрик
Дархэм
- КДПродюсер
Кен
Дэниелс
- ПДПродюсер
Патрик
Дархэм
- ЛЛПродюсер
Ларри
Лэйфилд
- ПДМонтажёр
Пол
Дж. Волк
- ШШКомпозитор
Шон
Шейфер Хеннесси