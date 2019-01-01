Крест: Восстание злодеев (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Владелец магического древнего креста Каллан и его команда экспертов по оружию сталкивается с новыми и невероятно могущественными противниками — суперзлодеями Муэрте и Драго. Чтобы защитить Лос-Анджелес, Каллану приходится призвать на помощь своего давнего врага Гуннара.



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