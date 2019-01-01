Крест: Восстание злодеев
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Крест: Восстание злодеев

Крест: Восстание злодеев (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, CROSS: RISE OF THE VILLAINS (Cross 3)
Боевики95 мин18+

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Сюжет

Владелец магического древнего креста Каллан и его команда экспертов по оружию сталкивается с новыми и невероятно могущественными противниками — суперзлодеями Муэрте и Драго. Чтобы защитить Лос-Анджелес, Каллану приходится призвать на помощь своего давнего врага Гуннара.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

2.0 IMDb