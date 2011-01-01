Крепыш (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Деннис Питерсен – изрезанный глубокими морщинами и щедро покрытый татуировками человек-шкаф, человек-Шрек, похожий на зелeного огра не только гигантским телом и каменной башкой, но и детской наивностью. Профессиональный бодибилдер, подрабатывающий охранником, живeт с сухонькой и седенькой мамой, ведeт себя тише воды-ниже травы и безнадeжно мечтает о постоянной девушке. И вот однажды, последовав примеру друга семьи и закрыв глаза на пассивно-агрессивное поведение мамы, Деннис отправляется в Таиланд, где доступных девушек не счесть...



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