Крепыш (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, 10 timer til Paradis
Драмы, Мелодрамы91 мин18+
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Сюжет
Деннис Питерсен – изрезанный глубокими морщинами и щедро покрытый татуировками человек-шкаф, человек-Шрек, похожий на зелeного огра не только гигантским телом и каменной башкой, но и детской наивностью. Профессиональный бодибилдер, подрабатывающий охранником, живeт с сухонькой и седенькой мамой, ведeт себя тише воды-ниже травы и безнадeжно мечтает о постоянной девушке. И вот однажды, последовав примеру друга семьи и закрыв глаза на пассивно-агрессивное поведение мамы, Деннис отправляется в Таиланд, где доступных девушек не счесть...
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Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ММРежиссёр
Мадс
Маттисен
- ККАктёр
Ким
Колд
- ЭСАктриса
Эльзебет
Стеентофт
- ЛХАктриса
Ламаипорн
Хоугор
- ДУАктёр
Дэвид
Уинтерс
- БСАктриса
Барбара
Сатлер
- ППАктёр
Прап
Порамабхути
- ССАктриса
Суьякния
Суван
- ДУАктёр
Джон
Уинтерс
- ММСценарист
Мадс
Маттисен
- МЗСценарист
Мартин
Зандвлиет
- ОЭПродюсер
Оливер
Экерманн
- ЛТОператор
Лауст
Триер-Мёрк
- СМКомпозитор
Суне
Мартин