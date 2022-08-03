Кредит
Кредит (фильм, 2016) смотреть онлайн

6.32016, Кредит
Драма14 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

У Насти долгосрочный ипотечный кредит перед банком с высокими процентами. Однажды на приеме у врача она узнает, что смертельно больна. Теперь девушке стоит решить, что в ее жизни самое главное.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
14 мин / 00:14

Рейтинг

5.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Кредит»