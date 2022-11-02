Краткое пособие по воспитанию тюленей (фильм, 2020) смотреть онлайн

Документальный фильм о работе петербургского «Фонда друзей балтийской нерпы» и активистах, которые помогают морским млекопитающим. Зоологи Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская занимаются спасением ластоногих Невы, Финского залива и Ладоги с 2007 года. Но в 2016 году они столкнулись с беспрецедентным случаем. Пациентом их «Фонда друзей балтийской нерпы» стал истощенный нерпенок, которого за малый вес назвали Крошик. Волонтеры выходили малыша и выпустили в родную Ладогу. Однако вскоре он приплыл вновь и не пожелал возвращаться обратно.

