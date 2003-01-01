Красный змей
Wink
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Красный змей
2003, Красный змей
Боевик, Приключения90 мин12+

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Красный змей (фильм, 2003) смотреть онлайн

О фильме

Стив Николс приезжает в Москву заключить контракт. Стив не подозревает, что должен стать прикрытием для транспортировки наркотиков, поставляемых местным бандитом по прозвищу «Красный змей». И его личное согласие — всего лишь технический вопрос.

Единственной надеждой для оказавшегося в ловушке коммерсанта становится бывший офицер ФСБ Сергей Попов, у которого со Змеем старые счеты...

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Страна
Россия, Германия
Жанр
Боевик, Приключения
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

1.4 КиноПоиск
2.0 IMDb