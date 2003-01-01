Красный змей (фильм, 2003) смотреть онлайн
О фильме
Стив Николс приезжает в Москву заключить контракт. Стив не подозревает, что должен стать прикрытием для транспортировки наркотиков, поставляемых местным бандитом по прозвищу «Красный змей». И его личное согласие — всего лишь технический вопрос.
Единственной надеждой для оказавшегося в ловушке коммерсанта становится бывший офицер ФСБ Сергей Попов, у которого со Змеем старые счеты...
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СтранаРоссия, Германия
ЖанрБоевик, Приключения
Время90 мин / 01:30
Рейтинг
1.4 КиноПоиск
2.0 IMDb