Красный змей (фильм, 2003) смотреть онлайн

Стив Николс приезжает в Москву заключить контракт. Стив не подозревает, что должен стать прикрытием для транспортировки наркотиков, поставляемых местным бандитом по прозвищу «Красный змей». И его личное согласие — всего лишь технический вопрос.



Единственной надеждой для оказавшегося в ловушке коммерсанта становится бывший офицер ФСБ Сергей Попов, у которого со Змеем старые счеты...



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