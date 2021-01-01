Красный Элвис (фильм, 2021) смотреть онлайн
8.02021, Red Elvis: The Cold War Cowboy
Документальные84 мин18+
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Сюжет
История певца Дина Рида, который был очень популярен в странах советского блока. Этот музыкант оказался крайне востребован при коммунистической системе. Он проповедовал марксизм, собирал целые стадионы и вдохновлял молодежь. Его хвалил Никита Хрущев. Для молодого поколения коммунистов он с�тал Красным Элвисом, настоящим идолом. Однако горела эта звезда недолго: в 47 лет его нашли мертвым в озере неподалеку от его дома в Восточном Берлине.
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Информация
СтранаСША, Великобритания
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
6.9 IMDb