Красный Элвис (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

История певца Дина Рида, который был очень популярен в странах советского блока. Этот музыкант оказался крайне востребован при коммунистической системе. Он проповедовал марксизм, собирал целые стадионы и вдохновлял молодежь. Его хвалил Никита Хрущев. Для молодого поколения коммунистов он с�тал Красным Элвисом, настоящим идолом. Однако горела эта звезда недолго: в 47 лет его нашли мертвым в озере неподалеку от его дома в Восточном Берлине.



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