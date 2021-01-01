Красная ракета (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Трагикомедия Шона Бэйкера о вышедшем в тираж порноактере и кризисе среднего возраста. Фильм-участник конкурсной программы Каннского кинофестиваля. 20 лет назад Майки уехал из родного техасского захолустья в Лос-�Анджелес покорять порноиндустрию. Ему удалось сделать имя и заслужить несколько отраслевых наград, но сейчас его карьера пошла на спад – молодые наступают на пятки. Майки возвращается на родину, находит приют у бывшей жены и после тщетных попыток устроиться на социально приемлемую работу начинает наживаться на местных работягах. Куда героя заведет кривая дорожка, расскажет фильм «Красная ракета» 2021, который можно смотреть онлайн на Wink.



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