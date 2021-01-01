Красная ракета (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Трагикомедия Шона Бэйкера о вышедшем в тираж порноактере и кризисе среднего возраста. Фильм-участник конкурсной программы Каннского кинофестиваля. 20 лет назад Майки уехал из родного техасского захолустья в Лос-�Анджелес покорять порноиндустрию. Ему удалось сделать имя и заслужить несколько отраслевых наград, но сейчас его карьера пошла на спад – молодые наступают на пятки. Майки возвращается на родину, находит приют у бывшей жены и после тщетных попыток устроиться на социально приемлемую работу начинает наживаться на местных работягах. Куда героя заведет кривая дорожка, расскажет фильм «Красная ракета» 2021, который можно смотреть онлайн на Wink.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Шон
Бэйкер
- СРАктёр
Саймон
Рекс
- БЭАктриса
Бри
Элрод
- БДАктриса
Бренда
Дайсс
- САктёр
Софи
- ВПАктёр
Вики
Пирс
- БААктёр
Башир
Аббуд
- ККАктёр
Кевин
Кавано
- КГАктёр
Каресса
Гарза
- МЛАктёр
Марлон
Ламберт
- ДХАктриса
Джуди
Хилл
- Сценарист
Шон
Бэйкер
- КБСценарист
Крис
Бергоч
- Продюсер
Шон
Бэйкер
- Продюсер
Глен
Баснер
- ДСАктёр дубляжа
Даниэль
Степин
- АААктриса дубляжа
Алина
Алексеева
- МБАктриса дубляжа
Мария
Белкина
- АВАктёр дубляжа
Антон
Вилькин
- МИАктриса дубляжа
Марина
Иванова
- Монтажёр
Шон
Бэйкер
- ДДОператор
Дрю
Дэниелс