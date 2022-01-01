Козлиная резня бензопилой
Wink
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Козлиная резня бензопилой
5.62022, Kill Her Goats
Ужасы93 мин18+
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Козлиная резня бензопилой (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Группа девушек, отдыхающих в уединенном доме в пригороде, становятся целью жуткого убийцы в козлиной маске. Ироничный слэшер, отсылающий к классике жанра 80-х годов.

Как лучше всего отметить завершение учебы, когда тебе подарили целый дом в честь окончания университета? Конечно же, позвать подруг и устроить отвязную вечеринку с вином, просмотром ужастиков и купанием в озере! И какая разница, что бывший бойфренд с новой девушкой пытается отомстить за ваши разрушенные отношения, а у дома, где вы остаетесь, мрачная репутация пристанища демонов и призраков? Однако, когда на праздник заглянет кровожадный незнакомец в маске козла, выбор останется небольшой — бежать или дать отпор убийце.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы

Рейтинг

3.9 КиноПоиск
3.0 IMDb