Козлиная резня бензопилой (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Группа девушек, отдыхающих в уединенном доме в пригороде, становятся целью жуткого убийцы в козлиной маске. Ироничный слэшер, отсылающий к классике жанра 80-х годов.



Как лучше всего о�тметить завершение учебы, когда тебе подарили целый дом в честь окончания университета? Конечно же, позвать подруг и устроить отвязную вечеринку с вином, просмотром ужастиков и купанием в озере! И какая разница, что бывший бойфренд с новой девушкой пытается отомстить за ваши разрушенные отношения, а у дома, где вы остаетесь, мрачная репутация пристанища демонов и призраков? Однако, когда на праздник заглянет кровожадный незнакомец в маске козла, выбор останется небольшой — бежать или дать отпор убийце.



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