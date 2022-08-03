Ковбойши и ангелы (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Cowgirls 'n Angels
Драма, Приключения87 мин12+
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О фильме
Лента рассказывает историю Иды, смелой и упрямой молодой девушки, которая грезит найти своего отца, участника родео. С врожденным талантом держаться в седле Ида находит свое призвание, которое предопределяет ее судьбу.
СтранаСША
ЖанрСемейный, Приключения, Драма
КачествоSD
Время87 мин / 01:27
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ТАРежиссёр
Тим
Армстронг
- Актриса
Бэйли
Мэдисон
- ДКАктриса
Даста
Кимзи
- РЛАктёр
Ричард
Леви
- ДУАктёр
Дрю
Уотерс
- ФФАктёр
Фрэнки
Фэйзон
- Актёр
Джеймс
Кромуэлл
- КРАктриса
Кэтлин
Роуз Перкинс
- НКАктриса
Ноэлль
Коэт
- ДМАктриса
Дора
Мэдисон
- ЛХАктриса
Лесли-Энн
Хафф
- ТАСценарист
Тим
Армстронг
- СБСценарист
Стефан
Блинн
- ТАПродюсер
Тим
Армстронг
- ДБПродюсер
Джим
Басфилд
- ШГПродюсер
Шоун
Гриффит
- ДБХудожница
Джиллиан
Бандрик
- АУКомпозитор
Алан
Уильямс