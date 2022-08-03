Ковбойши и ангелы
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Ковбойши и ангелы

Ковбойши и ангелы (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Cowgirls 'n Angels
Драма, Приключения87 мин12+

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О фильме

Лента рассказывает историю Иды, смелой и упрямой молодой девушки, которая грезит найти своего отца, участника родео. С врожденным талантом держаться в седле Ида находит свое призвание, которое предопределяет ее судьбу.

Страна
США
Жанр
Семейный, Приключения, Драма
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ковбойши и ангелы»