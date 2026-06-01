Котята учатся летать (фильм, 2025) смотреть онлайн

Друзья спасают кошачий приют от закрытия, решив сделать его обитателей интернет-звездами. Уморительная комедия «Котята учатся летать» — фильм для всей семьи о любви к животным и магии видеороликов.



11-летняя Ренни проводит cвободное время, разъезжая с друзьями на скейте и мечтает когда-нибудь завести кота. Пока она копит на домашнего любимца, местный кошачий приют сталкивается с проблемами — через месяц ему придется закрыться. Узнав об этом, посетители быстро разбирают маленьких котят, а вот взрослые кошки и коты не так популярны. Чтобы помочь животным найти новый дом, Ренни и ее друзья решают делать с ними вирусные видео, где кошки будут исполнять невероятные трюки при помощи визуальных эффектов и монтажа. План ребят срабатывает, вот только Ренни становится сложно совмещать спасение кошачьих с обычной жизнью.



Сможет ли она помочь приюту раздать всех животных, покажет фильм «Котята учатся летать» (2025), доступный в онлайн-кинотеатре Wink.

