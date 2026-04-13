Фильм Котлован

Научно-фантастическая мистерия «Котлован» исследует историю гигантского карьера «Мир», судьбы людей, живущих на его краю, и его возможное будущее. Люди словно стали участниками великого эксперимента: в отрыве от остального мира они создали свой уникальный мир, доказав, что человек может приспособиться к самым невероятным условиям для жизни. Архитектор Николай Лютомский, чей проект экогорода под куполом обещает превратить заброшенную промышленную зону в оазис. Ученые из секретного института, десятилетиями создававшие замкнутые экосистемы для космоса, присоединяются к этой миссии, объединяя прошлые достижения с инновациями.

