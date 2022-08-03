Кот в сапогах (фильм, 1968) смотреть онлайн бесплатно

Рисованный мультфильм «Кот в сапогах» был снят на киностудии «Союзмультфильм» в 1968 году. В качестве основы ленты режиссеры Зинаида и Валентина Брумберги взяли одноименную сказку Шарля Перро, в которой предприимчивый кот устроил судьбу своего хозяина. Хотите посмотреть видео в хорошем качестве? На сайте Wink оно представлено бесплатно.

Анимационный фильм «Кот в сапогах» — это удивительная история младшего сына мельника, которому в наследство достался один лишь кот. Надев красные сапожки и используя всю свою смекалку, кот с энтузиазмом берется за дело — переименовывает хозяина в маркиза Карабаса, побеждает людоеда, обеспечивает новоиспеченного маркиза замком, после чего женит его на королевской дочери. Онлайн-кинотеатр Wink приглашает посмотреть этот добрый, веселый мультфильм совершенно бесплатно. Экранизация с оригинальной анимацией и отличным музыкальным сопровождением доступна в хорошем качестве.

