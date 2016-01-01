Костер на ветру (фильм, 2016) смотреть онлайн

Молодой парень, случайно убив друга, совершает самоубийство. Отцы обоих парней решают, как им жить дальше. Один пытается все забыть и дожить свою жизнь по совести, он находит успокоение и смысл жизни в беспризорном парнишке, которого приводит жить к себе домой. Другой же отец не может справиться с горем – в нем растут ненависть и жажда мести.



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