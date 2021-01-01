Фильм Косолапый агент

Бернард—обладатель суперчипа, который мечтает стать агентом высшего уровня. НоСекретная служба нерешается поручать миссии косолапому белому медведю. Решив доказать свою состоятельность, Бернард отправляется назадание, нотеряет свой чипи лишается сверхспособностей, став обычным белым медведем. Онвстречает маленькую нерпу, онистановятся друзьями ивместе отправляются вприключение, чтобы вернуть утрату.

Однако всё складывается нетак гладко, какнадеялся Бернард. Вместе снерпой ониизбегают преследования Секретной службы, проходят испытания исталкиваются созлоумышленниками, завладевшими чипом. Пройдя через невзгоды, благодаря поддержке друга, Бернард обретает свои способности ипонимает истинное значение профессии секретного агента.



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