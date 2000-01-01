Кошмары (фильм, 2000) смотреть онлайн

Психологический триллер «Кошмары» — фильм о женщине, ставшей пленницей собственных страхов.



После пережитого изнасилования Мари испытывает серьезные психологические проблемы — у нее развилась агорафобия, из-за чего женщина почти не покидает бунгало. Чтобы свести концы с концами, она сдает часть дома, а ее новым жильцом становится Том. Поначалу мужчина кажется обаятельным и заботливым соседом, и общение с ним даже помогает Мари справиться с болезнью. Но чем дальше, тем сильнее ее настораживают странности в поведении Тома, а его любовь к ножам по-настоящему пугает.



Здесь нет привычных хоррор-штампов, а ужасы рождаются из паранойи и недоверия. Смотреть «Кошмары» стоит, если вы хотите самостоятельно разобраться, что в этом фильме — правда, а что — фантазии героини.



