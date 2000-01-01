Кошмары (фильм, 2000) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Психологический триллер «Кошмары» — фильм о женщине, ставшей пленницей собственных страхов.
После пережитого изнасилования Мари испытывает серьезные психологические проблемы — у нее развилась агорафобия, из-за чего женщина почти не покидает бунгало. Чтобы свести концы с концами, она сдает часть дома, а ее новым жильцом становится Том. Поначалу мужчина кажется обаятельным и заботливым соседом, и общение с ним даже помогает Мари справиться с болезнью. Но чем дальше, тем сильнее ее настораживают странности в поведении Тома, а его любовь к ножам по-настоящему пугает.
Здесь нет привычных хоррор-штампов, а ужасы рождаются из паранойи и недоверия. Смотреть «Кошмары» стоит, если вы хотите самостоятельно разобраться, что в этом фильме — правда, а что — фантазии героини.
Кошмары смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- МКРежиссёр
Мэри
Корнхаузер
- ХСАктриса
Хэрриетт
С. Миллер
- ЭМАктриса
Энн
Магнусон
- Актёр
Питер
Сарсгаард
- Б«Актёр
Билли
«Слай» Уильямс
- ДЛАктёр
Джеффри
Лоуэр
- АБАктёр
Арт
Бонилья
- СРАктёр
Скотт
Райан Уинери
- АБАктриса
Анджелин
Болл
- ЛСАктриса
Лиз
Стаубер
- КРАктриса
Катарина
Рессинг
- МКСценарист
Мэри
Корнхаузер
- ВМПродюсер
Валид
Муанесс
- МЗПродюсер
Морад
Закари
- АМПродюсер
Алексис
Магани-Сили
- ЛНПродюсер
Луис
Нэйдер
- УПХудожник
Уильям
Пэйн
- ФАХудожник
Флойд
Альби
- РФХудожник
Роузэнн
Фидлер
- ККМонтажёр
Кайл
Керри
- ВММонтажёр
Валид
Муанесс
- МБКомпозитор
Марк
Биндер