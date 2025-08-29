Кошмары (фильм, 1983) смотреть онлайн
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О фильме
Коллекция тревожных историй о моментах, когда граница между реальным и воображаемым стирается, ждет вас в антологии «Кошмары». Смотреть ее стоит ради жутких сюжетов, которые превращают знакомое в источник непредсказуемой угрозы.
Четыре сюжетных линии сплетаются в единое полотно о том, как страхи проникают в реальность. Каждая часть антологии основана на городских легендах. Женщина, отправившаяся за сигаретами, сталкивается с серийным убийцей в своем автомобиле. Подросток, одержимый видеоигрой, обнаруживает, что финальный уровень выходит за пределы экрана. Священник, потерявший веру, становится мишенью для дьявольского пикапа на пустынной дороге. Семья в пригороде борется с гигантской крысой, чьи повадки нарушают законы природы.
Фильм «Кошмары» напоминает, что страхи часто рождаются из повседневности, а легенды могут оказаться правдой. Антология оставляет ощущение неуютного узнавания — монстры скрываются там, где меньше всего ожидаешь их встретить.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Ужасы
Рейтинг
- ДСРежиссёр
Джозеф
Сарджент
- ВКАктриса
Вероника
Картрайт
- БДАктёр
Билли
Джейн
- КРАктриса
Кристина
Рейнес
- Актёр
Лэнс
Хенриксен
- ТПАктёр
Тони
Плана
- ДТАктёр
Джеймс
Толкан
- УСАктёр
Уильям
Сэндерсон
- МЮАктриса
Мун
Юнит Заппа
- РМАктёр
Ричард
Мейсер
- ЭЭАктёр
Эмилио
Эстевес
- ДБСценарист
Джеффри
Блум
- ККСценарист
Кристофер
Кроу
- ККПродюсер
Кристофер
Кроу
- АБПродюсер
Алан
Барнетт
- ЭМПродюсер
Эндрю
Мириш
- НМХудожница
Нэнси
МакАрдл
- ДЭХудожник
Дин
Эдвард Мицнер
- МБМонтажёр
Майкл
Браун
- РСМонтажёр
Род
Стефенс
- КСКомпозитор
Крэйг
Сэфэн