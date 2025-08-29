Коллекция тревожных историй о моментах, когда граница между реальным и воображаемым стирается, ждет вас в антологии «Кошмары». Смотреть ее стоит ради жутких сюжетов, которые превращают знакомое в источник непредсказуемой угрозы.



Четыре сюжетных линии сплетаются в единое полотно о том, как страхи проникают в реальность. Каждая часть антологии основана на городских легендах. Женщина, отправившаяся за сигаретами, сталкивается с серийным убийцей в своем автомобиле. Подросток, одержимый видеоигрой, обнаруживает, что финальный уровень выходит за пределы экрана. Священник, потерявший веру, становится мишенью для дьявольского пикапа на пустынной дороге. Семья в пригороде борется с гигантской крысой, чьи повадки нарушают законы природы.



Фильм «Кошмары» напоминает, что страхи часто рождаются из повседневности, а легенды могут оказаться правдой. Антология оставляет ощущение неуютного узнавания — монстры скрываются там, где меньше всего ожидаешь их встретить.

