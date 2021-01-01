Кошмар Юрского периода (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Влюбленные Кайл и Джулия едут в Лос-Анджелес, где девушке предстоит выступить с дебютным стендапом. Заболтавшись, парень едва не сбивает перебегавшее дорогу животное, а при попытке продолжить п�уть обнаруживает, что проколол шину. Так Кайл и Джулия оказываются в городе-призраке, где им на помощь приходит незнакомец Рэй. Однако со временем он начинает казаться паре весьма подозрительным. Но опасность приходит откуда не ждали – в дом Рэя врывается кровожадный динозавр, выведенный безумным ученым.
Кошмар Юрского периода смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША
КачествоFull HD
ЖанрыФантастика, Ужасы
Рейтинг
4.3 КиноПоиск
4.0 IMDb
- ДРРежиссёр
Джералд
Рашионато
- ЧУАктриса
Чинна
Уокер
- РРАктёр
Ричард
Ренни
- ММАктёр
Мэл
Меде
- КМАктёр
Кен
Мерц
- АЛАктёр
Аллен
Листер
- ХКАктёр
Хуан
Карлос Санчес
- АКАктриса
Алехандра
Камачо
- ДБАктёр
Джона
Блекмен
- КХАктриса
Кристин
Хьюз
- МДАктриса
Мэгги
Джальярди
- ДРСценарист
Джералд
Рашионато
- ДХСценарист
Джоэль
Хоган
- ДХПродюсер
Джоэль
Хоган
- ДРПродюсер
Джералд
Рашионато
- АСПродюсер
Андре
Стаматокакос
- СОПродюсер
Стюарт
Олсон
- ВУАктриса дубляжа
Василиса
Ушакова
- АФАктёр дубляжа
Александр
Фенин
- АВА�ктёр дубляжа
Артемий
Веселов
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- ДРМонтажёр
Джералд
Рашионато
- АСОператор
Андре
Стаматокакос