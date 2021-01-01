Кошмар Юрского периода (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Влюбленные Кайл и Джулия едут в Лос-Анджелес, где девушке предстоит выступить с дебютным стендапом. Заболтавшись, парень едва не сбивает перебегавшее дорогу животное, а при попытке продолжить п�уть обнаруживает, что проколол шину. Так Кайл и Джулия оказываются в городе-призраке, где им на помощь приходит незнакомец Рэй. Однако со временем он начинает казаться паре весьма подозрительным. Но опасность приходит откуда не ждали – в дом Рэя врывается кровожадный динозавр, выведенный безумным ученым.



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