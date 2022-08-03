Корпорация «Святые моторы» (фильм, 2012) смотреть онлайн
5.02012, Holy Motors
Фэнтези, Драма111 мин18+
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О фильме
Неведомое существо перемещается из жизни в жизнь. Обретает форму то мужчины, то женщины, то юноши, то умирающего старика. Он может оказаться нищим или сказочным богачом, плутом или достойным семьянином. Героя фильма будет кидать по чужим жизням, он будет обнимать чужих жен и детей, убивать чужих врагов. Однако, сам он смертельно одинок. Где его дом, его близкие, что он такое на самом деле?
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ЛКРежиссёр
Леос
Каракс
- ДЛАктёр
Дени
Лаван
- ЭСАктриса
Эдит
Скоб
- Актриса
Ева
Мендес
- Актриса
Кайли
Миноуг
- МПАктёр
Мишель
Пикколи
- ЖДАктриса
Жанна
Диссон
- ЭЛАктриса
Элис
Ломо
- ЛКАктёр
Леос
Каракс
- НГАктриса
Настя
Голубева Каракс
- РОАктёр
Реда
Омузун
- ЛКСценарист
Леос
Каракс
- ММПродюсер
Мартин
Мариньяк
- АППродюсер
Альберт
Превост
- МТПродюсер
Морис
Тиншант
- АРХудожница
Анаис
Роман
- НКМонтажёр
Нелли
Кветье
- ИКОператор
Ив
Кап
- КШОператор
Каролин
Шампетье