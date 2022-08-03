Корпорация «Святые моторы»
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Корпорация «Святые моторы»

Корпорация «Святые моторы» (фильм, 2012) смотреть онлайн

5.02012, Holy Motors
Фэнтези, Драма111 мин18+

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О фильме

Неведомое существо перемещается из жизни в жизнь. Обретает форму то мужчины, то женщины, то юноши, то умирающего старика. Он может оказаться нищим или сказочным богачом, плутом или достойным семьянином. Героя фильма будет кидать по чужим жизням, он будет обнимать чужих жен и детей, убивать чужих врагов. Однако, сам он смертельно одинок. Где его дом, его близкие, что он такое на самом деле?

Страна
Бельгия, Германия, Франция
Жанр
Драма, Фэнтези
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Корпорация «Святые моторы»»