Короли Шарм-Сити
Wink
Фильмы
Короли Шарм-Сити
7.82020, Twelve
Драмы118 мин18+

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Короли Шарм-Сити (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Подросток Маус живет с матерью и сестрой в Балтиморе. Он страстно увлекается мотоциклами, но мать не одобряет этого, поскольку его старший брат погиб в автокатастрофе совсем юным. Однако никакие запреты и семейные травмы не останавливают Мауса.

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Информация

Страна
США
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.6 IMDb