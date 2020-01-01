Короли Шарм-Сити (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Подросток Маус живет с матерью и сестрой в Балтиморе. Он страстно увлекается мотоциклами, но мать не одобряет этого, поскольку его старший брат погиб в автокатастрофе совсем юным. Однако никакие запреты и семейные травмы не останавливают Мауса.
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Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.6 IMDb
- АМРежиссёр
Анхель
Мануэль Сото
- ДДАктёр
Джахи
Диалло Уинстон
- ММАктёр
Мик
Милл
- УКАктёр
Уильям
Кэтлетт
- ДТАктёр
Дониэлль
Т. Хенсли мл.
- ККАктёр
Кезии
Кертис
- ЧДАктриса
Чандлер
ДюПонт
- Актриса
Тейона
Паррис
- ШПСценарист
Шерман
Пэйн
- КССценарист
Кирк
Салливан
- Продюсер
Калиб
Пинкетт
- Продюсер
Джеймс
Ласситер
- КАОператор
Кэтлин
Аризменди
- АСКомпозитор
Алекс
Сомерс