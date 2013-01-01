Короли лета (фильм, 2013) смотреть онлайн
7.82013, The Kings of Summer
Драмы, Комедии90 мин16+
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Сюжет
Трое друзей — подростки Джо, Патрик, а также эксцентричный и непредсказуемый Биаджо — решают сбежать из родного дома в лес, чтобы начать жизнь, не зависимую от родительского контроля. Построив самодельное жильe, ребята наконец-то ощущают себя полноправными хозяевами собственной судьбы. Так начинается их идеальное лето…
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Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ДВРежиссёр
Джордан
Вот-Робертс
- НРАктёр
Ник
Робинсон
- ГБАктёр
Гэбриел
Бассо
- Актёр
Мойзес
Ариас
- НОАктёр
Ник
Офферман
- ЭМАктриса
Эрин
Мориарти
- ККАктёр
Крэйг
Каковски
- УСАктёр
Уильям
Сонни
- НКАктёр
Нэйтан
Кийес
- ККАктёр
Кристоффер
Картер
- Актриса
Меган
Маллалли
- ПСПродюсер
Питер
Сараф
- КНХудожница
Кармен
Нэвис
- ТГМонтажёр
Терел
Гибсон
- РМКомпозитор
Райан
Миллер