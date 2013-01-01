Короли лета
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Короли лета

Короли лета (фильм, 2013) смотреть онлайн

7.82013, The Kings of Summer
Драмы, Комедии90 мин16+

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Сюжет

Трое друзей — подростки Джо, Патрик, а также эксцентричный и непредсказуемый Биаджо — решают сбежать из родного дома в лес, чтобы начать жизнь, не зависимую от родительского контроля. Построив самодельное жильe, ребята наконец-то ощущают себя полноправными хозяевами собственной судьбы. Так начинается их идеальное лето…

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.1 IMDb