Короли лета (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Трое друзей — подростки Джо, Патрик, а также эксцентричный и непредсказуемый Биаджо — решают сбежать из родного дома в лес, чтобы начать жизнь, не зависимую от родительского контроля. Построив самодельное жильe, ребята наконец-то ощущают себя полноправными хозяевами собственной судьбы. Так начинается их идеальное лето…



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