Фильм Короли интриги

Пожилая подзабытая звезда аргентинского кино проводит время в своем загородном особняке вместе с тремя такими же ветеранами кинематографа. Покой компании прерывается внезапным визитом молодых влюбленных, которые якобы заблудились. Пенсионеры чувствуют подвох и начинают собственную игру.

