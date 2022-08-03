Короли интриги
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Короли интриги

Фильм Короли интриги

7.12019, El Cuento de las Comadrejas
Комедия, Детектив123 мин18+
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О фильме

Пожилая подзабытая звезда аргентинского кино проводит время в своем загородном особняке вместе с тремя такими же ветеранами кинематографа. Покой компании прерывается внезапным визитом молодых влюбленных, которые якобы заблудились. Пенсионеры чувствуют подвох и начинают собственную игру.

Страна
Испания, Аргентина
Жанр
Комедия, Детектив
Качество
SD
Время
123 мин / 02:03

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Короли интриги»