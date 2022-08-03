Фильм Короли интриги
7.12019, El Cuento de las Comadrejas
Комедия, Детектив123 мин18+
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О фильме
Пожилая подзабытая звезда аргентинского кино проводит время в своем загородном особняке вместе с тремя такими же ветеранами кинематографа. Покой компании прерывается внезапным визитом молодых влюбленных, которые якобы заблудились. Пенсионеры чувствуют подвох и начинают собственную игру.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ХХРежиссёр
Хуан
Хосе Кампанелья
- ГБАктриса
Грасьела
Борхес
- ОМАктёр
Оскар
Мартинес
- Актёр
Луис
Брандони
- ММАктёр
Маркос
Мандсток
- Актриса
Клара
Лаго
- НФАктёр
Николас
Франселла
- ЛКАктриса
Лус
Киприота
- МЗАктриса
Мару
Запата
- ММАктёр
Мануэль
Мартинес Собрадо
- ХХСценарист
Хуан
Хосе Кампанелья
- ХХПродюсер
Хуан
Хосе Кампанелья
- Продюсер
Херардо
Эрреро
- АКПродюсер
Аксель
Кушевацки
- ХХМонтажёр
Хуан
Хосе Кампанелья
- ЭККомпозитор
Эмилио
Каудерер