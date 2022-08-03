Королевы ринга (фильм, 2013) смотреть онлайн
7.82013, Les reines du ring
Комедия, Спортивный93 мин12+
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О фильме
Четырех кассирш из супермаркета заела повседневность: одной изменил муж, у другой проблемы с близким человеком, третья — роковая красотка в поисках приключений, а четвертая — просто гот. Они решили бросить вызов миру и стать королевами ринга. Они создали себе новые имена, костюмы, образы. И теперь их заметят!
СтранаФранция
ЖанрКомедия, Спортивный
КачествоSD
Время93 мин / 01:33
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.6 IMDb