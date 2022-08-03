Четырех кассирш из супермаркета заела повседневность: одной изменил муж, у другой проблемы с близким человеком, третья — роковая красотка в поисках приключений, а четвертая — просто гот. Они решили бросить вызов миру и стать королевами ринга. Они создали себе новые имена, костюмы, образы. И теперь их заметят!

