6.52011, Kingdom of Dust
Драма, Военный94 мин16+
Королевство пепла (фильм, 2011) смотреть онлайн
О фильме
Адам Смит (в исполнении Стивена Хогана), заключенный в довольно хорошо освещенный подвал где-то в охваченном войной Багдаде. После того, как первоначальный шок от его захвата проходит, Адам начинает все чаще вступать в конфликт со своими похитителями, требуя знать, собираются ли они убить его, и если да, то почему. Неудивительно, что ему не нравятся ответы, которые он получает, что приводит к ряду затяжных этических споров о природе войны, о зверствах, совершаемых обеими сторонами конфликта, и о, как вы уже догадались, религии.
СтранаВеликобритания
КачествоFull HD
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
4.9 IMDb