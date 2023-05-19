Королевство пепла (фильм, 2011) смотреть онлайн

Адам Смит (в исполнении Стивена Хогана), заключенный в довольно хорошо освещенный подвал где-то в охваченном войной Багдаде. После того, как первоначальный шок от его захвата проходит, Адам начинает все чаще вступать в конфликт со своими похитителями, требуя знать, собираются ли они убить его, и если да, то почему. Неудивительно, что ему не нравятся ответы, которые он получает, что приводит к ряду затяжных этических споров о природе войны, о зверствах, совершаемых обеими сторонами конфликта, и о, как вы уже догадались, религии.

