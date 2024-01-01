Королевские Приключения (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
Притворившийся садовником король пытается завоевать сердце гордой принцессы, украв ее из дворца. Анимационное фэнтези «Королевские приключения» — мультфильм по мотивам классической чешской сказки, ада�птированной для современного зрителя.
Принцесса по имени Злата — невероятно красива, но чересчур горда и заносчива. В мире есть один человек, которого она любит всем сердцем, и это — она сама. Но король Мирослав твердо намерен добиться ее расположения и ради этого готов пойти на обман. Получив отказ после сватовства, он решает притвориться садовником, пробраться во дворец и выкрасть ее. Это приводит в ужас придворных, а особенно — коварного советника, у которого свои планы на принцессу.
Сможет ли Мирослав растопить сердце Златы, вы узнаете, если будете смотреть «Королевские приключения» онлайн на Wink.
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СтранаЧехия
ЖанрМультфильм, Фэнтези
КачествоFull HD
Время80 мин / 01:20
Рейтинг
- МЛАктёр
Марек
Ламбора
- АФАктриса
Анна
Фиалова
- АПАктёр
Алес
Прохазка
- МЗАктёр
Мартин
Захалка
- ВФАктёр
Василь
Фридрих
- ЯСАктриса
Яна
Свободова
- ППАктёр
Петр
Поспичаль
- ЯБАктриса
Ярослава
Броускова
- НБАктриса
Нэла
Боудова
- ММАктёр
Милослав
Мейзлик
- ТРАктёр
Томаш
Рацек
- БНСценарист
Божена
Немцова
- ЯБОператор
Ян
Басет Стритезский
- СТОператор
Саймон
Тодоров
- КФКомпозитор
Кристофер
Франке
- ОБКомпозитор
Онджей
Брзобогатый