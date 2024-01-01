Королевские Приключения
Wink
Детям
Королевские Приключения
9.22024, The Proud Princess
Мультфильм, Фэнтези80 мин6+
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Королевские Приключения (фильм, 2024) смотреть онлайн

О фильме

Притворившийся садовником король пытается завоевать сердце гордой принцессы, украв ее из дворца. Анимационное фэнтези «Королевские приключения» — мультфильм по мотивам классической чешской сказки, адаптированной для современного зрителя.

Принцесса по имени Злата — невероятно красива, но чересчур горда и заносчива. В мире есть один человек, которого она любит всем сердцем, и это — она сама. Но король Мирослав твердо намерен добиться ее расположения и ради этого готов пойти на обман. Получив отказ после сватовства, он решает притвориться садовником, пробраться во дворец и выкрасть ее. Это приводит в ужас придворных, а особенно — коварного советника, у которого свои планы на принцессу.

Сможет ли Мирослав растопить сердце Златы, вы узнаете, если будете смотреть «Королевские приключения» онлайн на Wink.

Королевские Приключения смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Чехия
Жанр
Мультфильм, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Королевские Приключения»