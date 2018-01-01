Wink
Королевская свадьба
Актёры и съёмочная группа фильма «Королевская свадьба»

Актёры и съёмочная группа фильма «Королевская свадьба»

Режиссёры

Стэнли Донен

Stanley Donen
Режиссёр

Актёры

Фред Астер

Fred Astaire
АктёрTom Bowen
Джейн Пауэлл

Jane Powell
АктрисаEllen Bowen
Питер Лоуфорд

Peter Lawford
АктёрLord John Brindale
Сара Черчилль

Sarah Churchill
АктрисаAnne Ashmond
Кинен Уинн

Keenan Wynn
АктёрIrving Klinger / Edgar Klinger
Альберт Шарп

Albert Sharpe
Актёр
Беа Аллен

Bea Allen
Актриса
Лес Бакстер

Les Baxter
Актёр
Уилсон Бендж

Wilson Benge
Актёр
Маргарет Берт

Margaret Bert
Актриса

Сценаристы

Алан Джей Лёрнер

Alan Jay Lerner
Сценарист

Продюсеры

Артур Фрид

Arthur Freed
Продюсер

Художники

Седрик Гиббонс

Cedric Gibbons
Художник
Хелен Роуз

Helen Rose
Художница

Операторы

Роберт Х. Плэнк

Robert H. Planck
Оператор

Композиторы

Бертон Лэйн

Burton Lane
Композитор