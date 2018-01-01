WinkФильмыКоролевская свадьбаАктёры и съёмочная группа фильма «Королевская свадьба»
Актёры и съёмочная группа фильма «Королевская свадьба»
Режиссёры
Актёры
АктёрTom Bowen
Фред АстерFred Astaire
АктрисаEllen Bowen
Джейн ПауэллJane Powell
АктёрLord John Brindale
Питер ЛоуфордPeter Lawford
АктрисаAnne Ashmond
Сара ЧерчилльSarah Churchill
АктёрIrving Klinger / Edgar Klinger
Кинен УиннKeenan Wynn
Актёр
Альберт ШарпAlbert Sharpe
Актриса
Беа АлленBea Allen
Актёр
Лес БакстерLes Baxter
Актёр
Уилсон БенджWilson Benge
Актриса