Королевская свадьба (фильм, 1951) смотреть онлайн бесплатно

8.71951, Royal Wedding
Мюзикл, Комедия93 мин0+

О фильме

Брат и сестра по дороге на гастроли в Лондон находят свою любовь. Брат и сестра - Том и Эллен - популярные танцоры из Нью-Йорка.Они получают приглашение на королевскую свадьбу в Лондоне. На корабле Эллен знакомится с молодым красивым лордом, а холостяк Том - с талантливой танцовщицей...

Страна
США
Жанр
Комедия, Мюзикл, Мелодрама
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.7 IMDb