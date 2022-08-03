Королевская свадьба (фильм, 1951) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Брат и сестра по дороге на гастроли в Лондон находят свою любовь. Брат и сестра - Том и Эллен - популярные танцоры из Нью-Йорка.Они получают приглашение на королевскую свадьбу в Лондоне. На корабле Эллен знакомится с молодым красивым лордом, а холостяк Том - с талантливой танцовщицей...
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.7 IMDb
- СДРежиссёр
Стэнли
Донен
- ФААктёр
Фред
Астер
- ДПАктриса
Джейн
Пауэлл
- ПЛАктёр
Питер
Лоуфорд
- СЧАктриса
Сара
Черчилль
- КУАктёр
Кинен
Уинн
- АШАктёр
Альберт
Шарп
- БААктриса
Беа
Аллен
- ЛБАктёр
Лес
Бакстер
- УБАктёр
Уилсон
Бендж
- МБАктриса
Маргарет
Берт
- АДСценарист
Алан
Джей Лёрнер
- АФПродюсер
Артур
Фрид
- СГХудожник
Седрик
Гиббонс
- ХРХудожница
Хелен
Роуз
- РХОператор
Роберт
Х. Плэнк
- БЛКомпозитор
Бертон
Лэйн