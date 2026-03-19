Где-то в Запретном лесу живёт злой колдун Круциатус. Сто лет назад он пытался уничтожить королевство, которым сейчас правит король Александр, у которого есть два сына — наследник престола принц Ян и младший принц Карел, считающий себя незаслуженно обделённым вниманием.

С помощью своего слуги Пакосты Карел врывается в запретную комнату, полную магических предметов, оставшихся там после злого волшебника, и намеревается уничтожить своего брата, чтобы самому занять трон.

