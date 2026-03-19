Королевич (фильм, 2015) смотреть онлайн
9.12015, Korunní princ
Фэнтези, Комедия92 мин18+
Фильм в подписке «Wink Дети»
О фильме
Где-то в Запретном лесу живёт злой колдун Круциатус. Сто лет назад он пытался уничтожить королевство, которым сейчас правит король Александр, у которого есть два сына — наследник престола принц Ян и младший принц Карел, считающий себя незаслуженно обделённым вниманием.
С помощью своего слуги Пакосты Карел врывается в запретную комнату, полную магических предметов, оставшихся там после злого волшебника, и намеревается уничтожить своего брата, чтобы самому занять трон.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.9 IMDb
- КЯРежиссёр
Карел
Янак
- ПДАктёр
Патрик
Дергел
- Актёр
Криштоф
Гадек
- ПКАктёр
Павел
Кршиж
- ЙААктёр
Йозеф
Абргам
- ВФАктриса
Вероника
Фрейманова
- ПСАктёр
Петр
Степанек
- ЗААктриса
Злата
Адамовска
- ЯПАктёр
Ярослав
Плесл
- КБАктриса
Кристина
Бокова
- РНАктёр
Ростислав
Новак
- МБАктёр
Майкл
Беран
- МНАктёр
Милан
Немец
- РКАктёр
Радим
Калвода
- ЯКАктёр
Якуб
Когак
- ДКАктёр
Джозеф
Кун
- ЭСАктриса
Эмма
Сметана
- ПГСценарист
Петр
Гудский
- ЯМКомпозитор
Ян
Максиан