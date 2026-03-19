Королевич
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Детям
Королевич

Королевич (фильм, 2015) смотреть онлайн

9.12015, Korunní princ
Фэнтези, Комедия92 мин18+
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О фильме

Где-то в Запретном лесу живёт злой колдун Круциатус. Сто лет назад он пытался уничтожить королевство, которым сейчас правит король Александр, у которого есть два сына — наследник престола принц Ян и младший принц Карел, считающий себя незаслуженно обделённым вниманием.
С помощью своего слуги Пакосты Карел врывается в запретную комнату, полную магических предметов, оставшихся там после злого волшебника, и намеревается уничтожить своего брата, чтобы самому занять трон.

Страна
Чехия
Жанр
Комедия, Семейный, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Королевич»