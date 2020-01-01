Королева клуба
Wink
Фильмы
Королева клуба
7.62020, Stage Mother
Драмы, Комедии89 мин18+
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Королева клуба (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Мэйбелин руководит церковным хором, еe жизнь размеренна и подчинена старым устоям. Но всe резко меняется после смерти сына. Мейбелин приходится переехать в Сан-Франциско, для того, чтобы взять в свои руки руководство клубом, который она унаследовала от сына. Здесь она открывает для себя новый мир — яркий и такой не похожий на всe, к чему она привыкла.

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Информация

Страна
Канада
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Королева клуба»

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