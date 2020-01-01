7.62020, Stage Mother
Драмы, Комедии89 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Королева клуба (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Мэйбелин руководит церковным хором, еe жизнь размеренна и подчинена старым устоям. Но всe резко меняется после смерти сына. Мейбелин приходится переехать в Сан-Франциско, для того, чтобы взять в свои руки руководство клубом, который она унаследовала от сына. Здесь она открывает для себя новый мир — яркий и такой не похожий на всe, к чему она привыкла.
Королева клуба смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ТФРежиссёр
Том
Фицджералд
- Актриса
Джеки
Уивер
- Актриса
Люси
Лью
- ЭГАктёр
Эдриан
Гренье
- МТАктриса
Миа
Тейлор
- АМАктёр
Аллистер
Макдональд
- ОМАктёр
Оскар
Морено
- ДБАктриса
Джеки
Бит
- ХТАктёр
Хью
Томпсон
- ЛЗАктриса
Ленор
Занн
- ЭСАктёр
Энтони
Скорди
- ЭКПродюсер
Энн
Клементс
- ДТПродюсер
Дж.
Тодд Харрис
- ДППродюсер
Даг
Петтигрю
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Климович
- АЛАктриса дубляжа
Антонина
Лазаревская
- ВИАктёр дубляжа
Вячеслав
Иванов
- АААктёр дубляжа
Артур
Агаджанян
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поликарпов
- ЯДМонтажёр
Янив
Дабах
- ТХОператор
Том
Хартинг
- УРКомпозитор
Уоррен
Роберт