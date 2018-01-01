Wink
Король слонов
Актёры и съёмочная группа фильма «Король слонов»

Актёры и съёмочная группа фильма «Король слонов»

Режиссёры

Сет Гроссман

Seth Grossman
Режиссёр

Актёры

Эллен Бёрстин

Ellen Burstyn
АктрисаDiana Hunt
Тейт Эллингтон

Tate Ellington
АктёрOliver Hunt
Флоренс Ванида Фэйвр

Florence Vanida Faivre
АктрисаLek
Джонно Робертс

Jonno Roberts
АктёрJake Hunt
Йозеф Зоммер

Josef Sommer
АктёрBill Hunt
Дебра Азар

Debra Azar
АктрисаLinda
Натали Картер

Natalie Carter
АктрисаRestaurant Manager
Джо Каммингс

Joe Cummings
АктёрDrug dealer
Джорджия Хатцис

Georgia Hatzis
АктрисаLeah

Сценаристы

Сет Гроссман

Seth Grossman
Сценарист

Продюсеры

Эмануэл Майкл

Emanuel Michael
Продюсер
Райан Брукс

Ryan Brooks
Продюсер

Монтажёры

Инбал Б. Лесснер

Inbal B. Lessner
Монтажёр

Операторы

Диего Кемада-Диес

Diego Quemada-Díez
Оператор

Композиторы

Адам Балаж

Ádám Balázs
Композитор