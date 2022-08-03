Король Слон
Wink
Детям
Король Слон

Король Слон (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

8.62017, The Elephant King
Мультфильм, Исторический65 мин6+

О фильме

У вожака слоновьей стаи подрастает наследник ― добродушный толстячок Счастливчик. Кажется, он совсем не подходит на роль правителя, но однажды судьба дает ему шанс проявить себя. Счастливчик вместе с другими слонами попадает в плен к охотникам за бивнями. Сможет ли он спасти свой народ?

Страна
Малайзия, Ливан, Иран
Жанр
Комедия, Семейный, Исторический, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
65 мин / 01:05

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
4.8 IMDb