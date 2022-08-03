Король Слон (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно
8.62017, The Elephant King
Мультфильм, Исторический65 мин6+
О фильме
У вожака слоновьей стаи подрастает наследник ― добродушный толстячок Счастливчик. Кажется, он совсем не подходит на роль правителя, но однажды судьба дает ему шанс проявить себя. Счастливчик вместе с другими слонами попадает в плен к охотникам за бивнями. Сможет ли он спасти свой народ?
СтранаМалайзия, Ливан, Иран
ЖанрКомедия, Семейный, Исторический, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD, SD
Время65 мин / 01:05
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
4.8 IMDb