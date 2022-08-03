У вожака слоновьей стаи подрастает наследник ― добродушный толстячок Счастливчик. Кажется, он совсем не подходит на роль правителя, но однажды судьба дает ему шанс проявить себя. Счастливчик вместе с другими слонами попадает в плен к охотникам за бивнями. Сможет ли он спасти свой народ?

