Король ринга. Николай Королев (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

"Эта история о Николае Королёве - уникальном человеке, который, став королем советского ринга в 19 лет, испытал весь ужас войны, встретил врага лицом к лицу с голыми руками, рискуя жизнью, дважды спас своего командира, вынося его с поля боя. Особая тактика и молниеносная реакция сделали из Николая Королева героя Великой Отечественной Войны и абсолютного чемпиона по боксу в тяжёлом весе. Побывав в кровавой мясорубке, получив фронтовую закалку характера, крепче которой уже ничего не бывает, Николай Королев, отстоявший свой мир на Земле, знал истинную цену Победы. Возможно поэтому он боролся за нее на ринге с каким-то особым порывом и святым настроением. Как ему это удалось? Об этом наше кино."





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