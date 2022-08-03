Король-полярный медведь (фильм, 1991) смотреть онлайн
1991, Kvitebjørn Kong Valemon
Фэнтези, Приключения83 мин0+
Этот фильм пока недоступен
Прекрасная принцесса должна спасти принца, которого злая колдунья превратила в белого медведя. Действие этого фильма, в котором и добро и любовь одерживает победу над злом с помощью магии, происходит на фоне завораживающей природы и старых замков.
7.0 КиноПоиск
6.0 IMDb
- УСРежиссёр
Ула
Солум
- ЯФАктёр
Як
Фьелдстад
- Актриса
Мария
Бонневи
- ТХАктёр
Тобиас
Хёсль
- МНАктриса
Моника
Нордквист
- АЛАктриса
Анна-Лотта
Ларссон
- ХЮАктёр
Хельге
Юрдаль
- МЭАктриса
Марика
Энстад
- КМАктриса
Кристин
Мак
- РКАктёр
Рюдигер
Кульбродт
- ЭБСценарист
Эрик
Борге
- ЭБПродюсер
Эрик
Борге
- УБПродюсер
Уилли
Бар
- БФПродюсер
Бенгт
Форслунд
- КЮХудожник
Карл
Юлиуссон
- БЙХудожник
Билли
Йоханссон
- БОКомпозитор
Бент
Осеруд