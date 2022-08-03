Король-полярный медведь (фильм, 1991) смотреть онлайн

Король-полярный медведь
1991, Kvitebjørn Kong Valemon
Фэнтези, Приключения83 мин0+

Прекрасная принцесса должна спасти принца, которого злая колдунья превратила в белого медведя. Действие этого фильма, в котором и добро и любовь одерживает победу над злом с помощью магии, происходит на фоне завораживающей природы и старых замков.

Страна
Норвегия, Швеция, Германия, Франция
Жанр
Семейный, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.0 IMDb

