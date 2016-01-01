Король бельгийцев (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, King of the Belgians
Драмы, Комедии90 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Король Бельгии Николас III любит свою работу, но некоторые бельгийцы не отвечают ему взаимностью. Чтобы поправить авторитет монарха, решено снять духоподъемный фильм о королевском визите в Турцию, однако в разгар съемок с родины приходят тревожные вести: Бельгия на грани раскола.
Король бельгийцев смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаБельгия, Болгария, Нидерланды
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Драмы
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ПБРежиссёр
Петер
Бросенс
- ДХРежиссёр
Джессика
Хоуп Вудворт
- ПвАктёр
Петер
ван ден Бегин
- ЛДАктриса
Люси
Дебай
- ТДАктёр
Титус
Де Вогдт
- БЖАктёр
Брюно
Жори
- ГРАктёр
Горан
Радакович
- ПвАктёр
Питер
ван дер Хувен
- ВГАктёр
Валентин
Ганев
- НЛАктриса
Натали
Ларош
- ЮААктёр
Юрий
Ангелов
- ПБСценарист
Петер
Бросенс
- ДХСценарист
Джессика
Хоуп Вудворт
- ПБПродюсер
Петер
Бросенс
- ДХПродюсер
Джессика
Хоуп Вудворт
- СДПродюсер
Себастьен
Деллуа
- АХПродюсер
Арнольд
Хесленфельд
- КТХудожница
Клодин
Тишон