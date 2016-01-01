Король бельгийцев (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Король Бельгии Николас III любит свою работу, но некоторые бельгийцы не отвечают ему взаимностью. Чтобы поправить авторитет монарха, решено снять духоподъемный фильм о королевском визите в Турцию, однако в разгар съемок с родины приходят тревожные вести: Бельгия на грани раскола.



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