Коробка
Wink
Фильмы
Коробка

Коробка (фильм, 2021) смотреть онлайн

5.72021, The Box
Драмы67 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Тайлер Стивенс - голливудский актер, который начинает сомневаться в своем здравом уме, когда он постоянно оказывается в ловушке кошмара в окружении зеркал. По мере того, как Тайлер все больше приближается к получению главной роли в кино, он обнаруживает, что сюжет его фильма пугающе похож на его мечты.

Коробка смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.5 IMDb