Коробка (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Тайлер Стивенс - голливудский актер, который начинает сомневаться в своем здравом уме, когда он постоянно оказывается в ловушке кошмара в окружении зеркал. По мере того, как Тайлер все больше приближается к получению главной роли в кино, он обнаруживает, что сюжет его фильма пугающе похож на е�го мечты.



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