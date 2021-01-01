Коробка (фильм, 2021) смотреть онлайн
5.72021, The Box
Драмы67 мин18+
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Сюжет
Тайлер Стивенс - голливудский актер, который начинает сомневаться в своем здравом уме, когда он постоянно оказывается в ловушке кошмара в окружении зеркал. По мере того, как Тайлер все больше приближается к получению главной роли в кино, он обнаруживает, что сюжет его фильма пугающе похож на е�го мечты.
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Рейтинг
6.5 IMDb