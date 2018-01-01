Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Коралловый риф»

Режиссёры

Роберт Д. Уэбб

Robert D. Webb
Режиссёр

Актёры

Роберт Вагнер

Robert Wagner
Актёр
Терри Мур

Terry Moore
АктрисаGwyneth Rhys
Гилберт Роланд

Gilbert Roland
АктёрMike Petrakis
Дж. Кэролл Нейш

J. Carrol Naish
АктёрSocrates 'Soc' Houlis
Ричард Бун

Richard Boone
АктёрThomas Rhys
Анджела Кларк

Angela Clarke
АктрисаMama Petrakis
Питер Грейвз

Peter Graves
Актёр
Джей Новелло

Jay Novello
АктёрSinan
Жак Обюшон

Jacques Aubuchon
АктёрDemetrios Sofotes
Глория Гордон

Gloria Gordon
Актриса

Сценаристы

А.И. Беззерайдс

A.I. Bezzerides
Сценарист

Продюсеры

Роберт Басслер

Robert Bassler
Продюсер
Дэррил Ф. Занук

Darryl F. Zanuck
Продюсер

Художники

Лайл Р. Уилер

Lyle R. Wheeler
Художник
Дороти Джикинс

Dorothy Jeakins
Художница

Монтажёры

Уильям Рейнольдс

William Reynolds
Монтажёр

Композиторы

Бернард Херрман

Bernard Herrmann
Композитор