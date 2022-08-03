Коралловый риф (фильм, 1953) смотреть онлайн бесплатно

Коралловый риф
8.31953, Beneath the 12-Mile Reef
Приключения100 мин12+

О фильме

Вариации на тему Ромео и Джульетты. Действие разворачивается на фоне солнечных пляжей Флориды. Майк и Тони Петракисы — отец и сын, зарабатывающие на жизнь тем, что ловят губок. После того, как их ограбили воры, Арнольд и братья Рис, Майк решает переместиться в другое место побережья, на 12-мильный риф, где можно добыть больше губок. Но вскоре Майк погибает, и Тони остается один. Но ненадолго. У него появляется компаньонша Гвинет Рис...

Страна
США
Жанр
Приключения
Качество
SD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.7 IMDb

