Коралловый риф (фильм, 1953) смотреть онлайн бесплатно

Вариации на тему Ромео и Джульетты. Действие разворачивается на фоне солнечных пляжей Флориды. Майк и Тони Петракисы — отец и сын, зарабатывающие на жизнь тем, что ловят губок. После того, как их ограбили воры, Арнольд и братья Рис, Майк решает переместиться в другое место побережья, на 12-мильный риф, где можно добыть больше губок. Но вскоре Майк погибает, и Тони остается один. Но ненадолго. У него появляется компаньонша Гвинет Рис...

