Коралловый риф (фильм, 1953) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Вариации на тему Ромео и Джульетты. Действие разворачивается на фоне солнечных пляжей Флориды. Майк и Тони Петракисы — отец и сын, зарабатывающие на жизнь тем, что ловят губок. После того, как их ограбили воры, Арнольд и братья Рис, Майк решает переместиться в другое место побережья, на 12-мильный риф, где можно добыть больше губок. Но вскоре Майк погибает, и Тони остается один. Но ненадолго. У него появляется компаньонша Гвинет Рис...
СтранаСША
ЖанрПриключения
КачествоSD
Время100 мин / 01:40
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.7 IMDb
- РДРежиссёр
Роберт
Д. Уэбб
- РВАктёр
Роберт
Вагнер
- ТМАктриса
Терри
Мур
- ГРАктёр
Гилберт
Роланд
- ДКАктёр
Дж.
Кэролл Нейш
- РБАктёр
Ричард
Бун
- АКАктриса
Анджела
Кларк
- ПГАктёр
Питер
Грейвз
- ДНАктёр
Джей
Новелло
- ЖОАктёр
Жак
Обюшон
- ГГАктриса
Глория
Гордон
- АБСценарист
А.И.
Беззерайдс
- РБПродюсер
Роберт
Басслер
- ДФПродюсер
Дэррил
Ф. Занук
- ЛРХудожник
Лайл
Р. Уилер
- ДДХудожница
Дороти
Джикинс
- УРМонтажёр
Уильям
Рейнольдс
- БХКомпозитор
Бернард
Херрман