Кооперация 2: Интернэшнл
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Кооперация 2: Интернэшнл
9.22022, Кооперация 2: Интернэшнл
Боевики, Комедии123 мин18+

Кооперация 2: Интернэшнл (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В процессе экстрадиции из Штатов северокорейскому наркоторговцу Чану удаётся сбежать буквально из-под носа ФБР и офицера Рима. Узнав от руководства, что тот направляется в Южную Корею, Рим получает задание любой ценой поймать преступника и вернуть деньги партии, чтобы предотвратить в стране голод. Пока Чан налаживает на Юге производство нового наркотика, Рим снова объединяет усилия со старым знакомым, южнокорейским детективом Каном, а вскоре к ним присоединяется и ФБР-вец Джек — к неописуемому восторгу свояченицы Кана, питающей слабость к высоким красавцам.

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Боевики, Криминал

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.6 IMDb