Концерт «РУКИ ВВЕРХ. Лужники на Бис!» (фильм, 2023) смотреть онлайн

Группа «Руки Вверх!» по праву считается самой популярной группой страны. В 2022 году они установили рекорд, собрав на свой концерт в «Лужниках» 72 тысячи человек. Спустя год они пошли дальше и побили собственное достижение: 75 тысяч человек пели и танцевали под любимые песни «Крошка моя», «Алешка», «Чужие губы», «18 мне уже» и многие другие легендарные хиты.



Собрать полный зал на главном стадионе страны является заветной мечтой большинства музыкантов. «Руки Вверх!», группа «Кино», Баста – пальцев одной руки хватит перечислить тех звезд, кому это удавалось. На это способны только самые популярные артисты в стране. Сергей Жуков и его группа сделали это два года подряд и собираются сделать в третий.



Wink представляет видеоверсию концерта группы «Руки Вверх!» на БСА «Лужники» 22 июля 2023 года для тех, кто не был на этом выступлении, или был, но хотел бы еще раз пережить эти потрясающие эмоции.

