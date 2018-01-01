WinkФильмыКонтролер универмагаАктёры и съёмочная группа фильма «Контролер универмага»
Актёры и съёмочная группа фильма «Контролер универмага»
Режиссёры
Актёры
АктёрImpecuneous Customer
Чарльз ЧаплинCharles Chaplin
АктёрStore Manager
Эрик КэмпбеллEric Campbell
АктрисаSecretary
Эдна ПервиэнсEdna Purviance
АктёрFloorwalker
Ллойд БэйконLloyd Bacon
АктёрShop Assistant
Альберт ОстинAlbert Austin
АктрисаStore Detective
Шарлотта МиноCharlotte Mineau
АктёрElegant Customer
Лео УайтLeo White
АктёрLift Boy
Джеймс Т. КеллиJames T. Kelley
АктёрOld Man
Генри БергманHenry Bergman
АктёрJanitor
Фрэнк Дж. КоулмэнFrank J. Coleman
АктёрShoe clerk