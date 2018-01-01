Wink
Контролер универмага
Актёры и съёмочная группа фильма «Контролер универмага»

Режиссёры

Чарльз Чаплин

Charles Chaplin
Режиссёр

Актёры

Чарльз Чаплин

Charles Chaplin
АктёрImpecuneous Customer
Эрик Кэмпбелл

Eric Campbell
АктёрStore Manager
Эдна Первиэнс

Edna Purviance
АктрисаSecretary
Ллойд Бэйкон

Lloyd Bacon
АктёрFloorwalker
Альберт Остин

Albert Austin
АктёрShop Assistant
Шарлотта Мино

Charlotte Mineau
АктрисаStore Detective
Лео Уайт

Leo White
АктёрElegant Customer
Джеймс Т. Келли

James T. Kelley
АктёрLift Boy
Генри Бергман

Henry Bergman
АктёрOld Man
Фрэнк Дж. Коулмэн

Frank J. Coleman
АктёрJanitor
Фред Гудвинс

Fred Goodwins
АктёрShoe clerk

Сценаристы

Чарльз Чаплин

Charles Chaplin
Сценарист
Винсент Брайан

Vincent Bryan
Сценарист
Маверик Террелл

Maverick Terrell
Сценарист

Продюсеры

Генри П. Колфилд

Henry P. Caulfield
Продюсер
Чарльз Чаплин

Charles Chaplin
Продюсер

Монтажёры

Чарльз Чаплин

Charles Chaplin
Монтажёр

Операторы

Уильям С. Фостер

William C. Foster
Оператор
Роланд Тотеро

Roland Totheroh
Оператор
Фрэнк Д. Уильямс

Frank D. Williams
Оператор