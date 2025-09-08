Фильм Контролер универмага
1916, The Floorwalker
Комедия12+
Бродяга Чарли приходит в богатый универмаг, где в это время разворачиваются интересные события - контролер универмага оглушил директора и украл кругленькую сумму денег.
Контролер, кстати, как две капли воды похож на Чарли... Кроме этого в магазине присутствует целая толпа мелких воришек, красавица секретарша, ненавистный полотер и главный враг Чарли - эскалатор!
7.0 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Чарльз
Чаплин
- Актёр
Чарльз
Чаплин
- ЭКАктёр
Эрик
Кэмпбелл
- ЭПАктриса
Эдна
Первиэнс
- ЛБАктёр
Ллойд
Бэйкон
- АОАктёр
Альберт
Остин
- ШМАктриса
Шарлотта
Мино
- ЛУАктёр
Лео
Уайт
- ДТАктёр
Джеймс
Т. Келли
- ГБАктёр
Генри
Бергман
- ФДАктёр
Фрэнк
Дж. Коулмэн
- ФГАктёр
Фред
Гудвинс
- Сценарист
Чарльз
Чаплин
- ВБСценарист
Винсент
Брайан
- МТСценарист
Маверик
Террелл
- ГППродюсер
Генри
П. Колфилд
- Продюсер
Чарльз
Чаплин
- Монтажёр
Чарльз
Чаплин
- УСОператор
Уильям
С. Фостер
- РТОператор
Роланд
Тотеро
- ФДОператор
Фрэнк
Д. Уильямс