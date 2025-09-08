Фильм Контролер универмага

Бродяга Чарли приходит в богатый универмаг, где в это время разворачиваются интересные события - контролер универмага оглушил директора и украл кругленькую сумму денег.



Контролер, кстати, как две капли воды похож на Чарли... Кроме этого в магазине присутствует целая толпа мелких воришек, красавица секретарша, ненавистный полотер и главный враг Чарли - эскалатор!

