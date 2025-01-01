Контрол-фрик (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, Control Freak
Ужасы18+
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О фильме
Валери — успешная автор книг по саморазвитию. Она живёт в дизайнерском особняке с бассейном и готовится к туру по Азии, но для оформления разрешения на выступления в Китае ей нужно предоставить свидетельство о рождении. В поисках бумаги Валери приходится встретиться с ушедшим в буддистские мо�нахи отцом, с которым она не виделась несколько лет, а тем временем её начинают одолевать жуткие галлюцинации, и зуд в затылке, который девушка никак не может перестать чесать, становится всё сильнее
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Рейтинг
4.8 КиноПоиск
4.5 IMDb