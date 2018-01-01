Wink
Фильмы
Контакты... конфликты 3
Актёры и съёмочная группа фильма «Контакты... конфликты 3»

Актёры и съёмочная группа фильма «Контакты... конфликты 3»

Режиссёры

Ефим Гамбург

Ефим Гамбург

Режиссёр

Актёры

Михаил Жванецкий

Михаил Жванецкий

Актёр
Николай Караченцов

Николай Караченцов

Актёр

Сценаристы

Ефим Гамбург

Ефим Гамбург

Сценарист
Аркадий Егидес

Аркадий Егидес

Сценарист
Михаил Жванецкий

Михаил Жванецкий

Сценарист

Операторы

Валерий Струков

Валерий Струков

Оператор

Композиторы

Павел Овсянников

Павел Овсянников

Композитор