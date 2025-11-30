Конор Бенн vs Юсси Койвула (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сын бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях, Конор Бенн, сам вырос в невероятно перспективного боксера и уже завоевал континентальный титул WBA. Вторую защиту пояса британец проведет против возрастного финна, который за карьеру никогда не становился хоть каким-нибудь чемпионом, хотя шансов имел предостаточно. Сможет ли Юсси Койвула пошуметь на закате спортивного пути?

