Конор Бенн vs Юсси Койвула (фильм, 2019) смотреть онлайн

Конор Бенн vs Юсси Койвула
2019, Conor Benn vs Jussi Koivula
Спортивный17 мин18+
О фильме

Сын бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях, Конор Бенн, сам вырос в невероятно перспективного боксера и уже завоевал континентальный титул WBA. Вторую защиту пояса британец проведет против возрастного финна, который за карьеру никогда не становился хоть каким-нибудь чемпионом, хотя шансов имел предостаточно. Сможет ли Юсси Койвула пошуметь на закате спортивного пути?

Спортивный
17 мин / 00:17

