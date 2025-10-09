Конни у зубного врача (фильм, 2025) смотреть онлайн

Мировой бестселлер впервые на русском языке.



Бывает, что кариес появляется на зубах даже у самых ответственных малышей, которые чистят зубы каждый день. И тогда обязательно надо пойти к врачу, чтобы вылечить больной зуб.



Вот и Конни отправляется с мамой к стоматологу. И хотя она здесь не первый раз, лечение зуба — волнительный процесс. Вместе с Конни ваш малыш убедится, что зубной врач — это совсем не страшно, и проверит, правильно ли он чистит зубы.



Гид для родителей, или Что вы можете сделать с этой книгой?

Развивайте жизненные навыки



Эта книга поможет объяснить ребенку, почему так важно хорошо чистить зубы, ведь тогда можно реже их лечить. Дырочки в зубах появляются даже у тех, кто ухаживает за здоровьем, но если регулярно ходить на осмотр к доктору, вылечить зубки можно до того, как они начнут болеть. Получается, что зубного надо бояться тем, кто к нему не ходит.



Вместе с Конни малыш:



победит свой страх перед зубным врачом;

узнает, как всё устроено в кабинете у стоматолога;

вспомнит, почему не надо есть сладкое на ночь;

научится правильно чистить зубы.

