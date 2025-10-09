Конни помогает папе (фильм, 2025) смотреть онлайн

Мировой бестселлер впервые на русском языке.



Идеальная летняя книга про выходные с папой.

Поможет сделать дачные заботы приятными для ребенка.

Серия «Лучший друг — Конни» — бестселлер! Продано более 100 000 книг на русском языке.



С определенного возраста детям важно проводить время не только с мамой, но и с папой. Ведь папы совсем по-другому мыслят, чаще учат практичным хозяйственным вещам и, конечно, разрешают больше шалостей.



Мама и младший брат Конни уезжают к маминой подруге, а Конни радуется, что папа на целых два дня только ее! Вместе они спланируют красивый садик на заднем дворе, починят велосипед и устроят настоящий праздник к приезду мамы. Эту книгу стоит захватить с собой на дачу!



Вместе с Конни ребенок:

Приобщится к дачным занятиям.

Узнает, что проводить время с папой может быть очень интересно.

Научится отпускать маму по делам.

