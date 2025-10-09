Конни печет блинчики (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Мировой бестселлер впервые на русском языке.
Серия, которая будет взрослеть вместе с малышом
Красивые и трогательные иллюстрации
Развивает фантазию и кулинарный талант
Если хотите, чтобы на очередной день рождения ребенок приготовил вам не обычную открытку, а вкусный подарок, попробуйте заинтересовать его готовкой и кулинарными экспериментами. Для начала потренируйтесь на простых и знакомых блюдах. Например, приготовьте блинчики по рецепту Конни.
Вместе с Конни ваш малыш:
станет увереннее чувствовать себя на кухне;
научится работать в команде;
придумает вкусные угощения для друзей.