Конни печет блинчики (фильм, 2025) смотреть онлайн

Мировой бестселлер впервые на русском языке.



Серия, которая будет взрослеть вместе с малышом

Красивые и трогательные иллюстрации

Развивает фантазию и кулинарный талант



Если хотите, чтобы на очередной день рождения ребенок приготовил вам не обычную открытку, а вкусный подарок, попробуйте заинтересовать его готовкой и кулинарными экспериментами. Для начала потренируйтесь на простых и знакомых блюдах. Например, приготовьте блинчики по рецепту Конни.



Вместе с Конни ваш малыш:

станет увереннее чувствовать себя на кухне;

научится работать в команде;

придумает вкусные угощения для друзей.

