Конни не может уснуть (фильм, 2025) смотреть онлайн

Мировой бестселлер впервые на русском языке.



Для чтения перед сном

Научит засыпать самостоятельно

Памятка «Как правильно засыпать» на последней страничке



Родителям часто приходится прикладывать много сил, чтобы уложить малышей спать. Ребенок перегулял или ему скучно лежать в кровати, а может быть, снова почудился подкроватный монстр? Вот и Конни не спится.



Как же уложить маленькую непоседу? Прочитайте эту историю на ночь, чтобы помочь ребенку успокоиться и без капризов уснуть.



Вместе с Конни ваш малыш:

Придумает приятные ритуалы отхода ко сну.

Перестанет бояться темноты.

Научится засыпать самостоятельно.

