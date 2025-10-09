Конни катается на лыжах (фильм, 2025) смотреть онлайн

Мировой бестселлер впервые на русском языке.



Книга, которую нужно прочитать перед поездкой в горы

Ребенок захочет научиться кататься на лыжах

Обо всем, что ребенку стоит знать, перед выходом на склон





Кататься на лыжах с горы или по лесу — что может быть лучше в хорошую погоду зимой! А если это делать в хорошей компании с родителями и друзьями — отличное настроение гарантировано!



Вставайте вместе с Конни на лыжи, заводите новых друзей и веселитесь всей семьей на горных склонах.



Вместе с Конни ваш малыш

Узнает, что учиться чему-то новому — это увлекательно.

Познакомится с лыжной экипировкой: ботинками, шлемом, маской, палками.

Научится тормозить плугом.

Узнает, как подняться вверх по склону, не снимая лыж.

Придумает новые зимние игры на свежем воздухе.

