Конни катается на лыжах (фильм, 2025) смотреть онлайн

9.02025, Конни катается на лыжах
О фильме
Мировой бестселлер впервые на русском языке.
Книга, которую нужно прочитать перед поездкой в горы
Ребенок захочет научиться кататься на лыжах
Обо всем, что ребенку стоит знать, перед выходом на склон
Кататься на лыжах с горы или по лесу — что может быть лучше в хорошую погоду зимой! А если это делать в хорошей компании с родителями и друзьями — отличное настроение гарантировано!
Вставайте вместе с Конни на лыжи, заводите новых друзей и веселитесь всей семьей на горных склонах.
Вместе с Конни ваш малыш
Узнает, что учиться чему-то новому — это увлекательно.
Познакомится с лыжной экипировкой: ботинками, шлемом, маской, палками.
Научится тормозить плугом.
Узнает, как подняться вверх по склону, не снимая лыж.
Придумает новые зимние игры на свежем воздухе.