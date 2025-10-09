Конни идет в бассейн (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Мировой бестселлер впервые на русском языке.
Серия «Лучший друг — Конни» — бестселлер! Продано более 100 000 книг на русском языке.
Подготовит к занятиям в бассейне.
Памятка о правилах безопасного поведения внутри.
После этой книги малыш захочет научиться плавать.
Все дети любят воду. Из новой истории про Конни ребенок узнает, что купаться можно не только в ванной, но и в большом бассейне. Нужно только научиться плавать.
Конни вслед за подругой записывается в секцию. Ее ждут новые знакомства, водные забавы и даже красивый значок за спортивные успехи.
Вместе с Конни ваш малыш узнает:
Как всё устроено в бассейне;
Что нужно обязательно принимать душ до и после плавания;
Какие вещи взять с собой в бассейн;
Как использовать плавательные принадлежности — нарукавники, аквапалку, пояс, доску для плавания;
Что спорт и соревнования — это здорово.